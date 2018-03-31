Лукашенко наградил Лебедева орденом за развитие отношений в рамках СНГ

Отмечается, что Сергей Лебедев внес вклад не только в сотрудничество между странами СНГ, но и в становление отношений между Беларусью и государствами-учасниками Содружества.

«Этой государственной награды Сергей Лебедев удостоен за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, значительный личный вклад в становление дружественных отношений между Беларусью и государствами — участниками Содружества», — говорится в сообщении.

Указ белорусский лидер подписал 29 марта.

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