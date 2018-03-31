Лукашенко наградил Лебедева орденом за развитие отношений в рамках СНГ 

Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев награжден орденом Почета. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщается на сайте главы республики.
Отмечается, что Сергей Лебедев внес вклад не только в сотрудничество между странами СНГ, но и в становление отношений между Беларусью и государствами-учасниками Содружества.
«Этой государственной награды Сергей Лебедев удостоен за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, значительный личный вклад в становление дружественных отношений между Беларусью и государствами — участниками Содружества», — говорится в сообщении.
Указ белорусский лидер подписал 29 марта.
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