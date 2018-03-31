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В Минске ко Дню единения народов Беларуси и России провели конкурс искусств
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Трагически погиб актер Евгений Сапаев

В Минске ко Дню единения народов Беларуси и России провели конкурс искусств 

Мир24 2 часа назад
В Минске проходит Третий международный конкурс искусств. В белорусскую столицу приехали талантливые исполнители из 15 стран. Участникам от четырех до двадцати пяти. За победу они борются в трех номинациях: вокал, инструментальная музыка, хореография. Конкурс приурочен ко Дню единения народов Беларуси и России.
Участников ждут мастер-классы от известных педагогов по вокалу, музыкантов и хореографов. Конкурс завершится второго апреля.
Напомним, День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля.
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