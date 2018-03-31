Лукашенко: «Не хочу, чтобы Домрачева и Скардино заканчивали карьеры»

«Вам еще надо выступать. Мне говорят, Даша подумает, Надя подумает. А чем вы вообще будете заниматься? Ну чем вы будете заниматься, если вы в расцвете сил? Вы же мне в детстве обещали, что уходя, вы мне приведете смену. В сентябре, октябре проведем тестирование. Если вы их подготовите к сезону, и они побегут, так, как вы будут стрелять, то я буду молчать. Я не хочу, чтобы вы уходили, но я буду молчать. Так быстро спортсменами премиум класса не становятся», — сказал Лукашенко в эфире канала «Беларусь 1».