Лукашенко предложил животноводам искать новые рынки сбыта

Президент сегодня был с рабочей поездкой в Минской области. Посетил молочную ферму и предприятие по разведению осетров, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Агрокомбинат «Дзержинский» — 65 объектов, один из крупнейших комплексов страны. Новая молочная ферма — это самые современные технологии содержания животных. У каждого свой паспорт.

Каждая корова в день дает не менее 26 литров молока класса экстра. Это позволяет быстро окупить строительство фермы — почти семь миллионов долларов. Президент подобные проекты поддерживает, но смотрит дальше: куда сбывать товар. Сегодня трем белорусским предприятиям запретили торговать своей продукцией на российском рынке.

«Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, то встретимся с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы, надо определяться. А мы должны видеть свои интересы, которые не противоречат россиянам. Мы им плохого ничего не везем. Мы сами потребляем, что им передаем. И дай бог, как они сами проверяющие говорят, чтоб в России было так, как в Беларуси », — заявил Лукашенко.

Белорусское молоко — зарекомендовавший себя качественный бренд. А вот белорусская черная икра пока звучит непривычно. Сегодня президенту показали ферму осетровых. На ней добывают чуть больше полутонны икры в год. Но берут не количеством, а качеством. Президент предложил бизнесменам разводить элитную рыбу в озере рядом с загородной резиденцией.

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