Беларусь нарастит поставки продукции в страны СНГ

Внешнеэкономические приоритеты Беларуси в 2018 году будут включать в себя расширение сотрудничества и увеличение поставок сельхозпродукции в страны СНГ. Об этом заявил БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов

По его словам, предстоит «увеличивать объем поставок, расширять товарный ассортимент, а также работать над вхождением в крупные торговые сети». При этом чиновник дал понять, что большая часть работы уже проделана за прошедшие годы. Отработаны, в частности, логистика и маркетинг, сформирована договорная база, выверен ассортимент поставляемого товара.

Богданов сообщил, что за прошлый год экспорт продовольствия вырос во все страны СНГ. Например, в Азербайджан в 1,8 раза ($10,6 млн), Таджикистан — в 3,7 раза ($0,7 млн), Узбекистан — в 2,7 раза ($4 млн).

Подчеркнув, что белорусские товары постоянно востребованы на рынках стран СНГ, представитель министерства сослался на итоги заседания белорусско-таджикской межправительственной комиссии, в ходе которой Душанбе заявил «о желании нарастить объем закупаемого продовольствия» из РБ.

Подобные договоренности есть и с Молдовой , делегация которой находится в настоящее время в Минске Кишинев «заинтересован в закупке продовольствия и за прошлый год импортировал продуктов питания на сумму более $4,7 млн, что на 16% выше уровня 2016 года», — уточнил чиновник. Обсуждается, по его словам, и проект строительства по белорусским технологиям в Молдове молочно-товарного комплекса, планируется сотрудничество в растениеводстве и племенном животноводстве.

А всего по итогам текущего года экспорт белорусской сельхозпродукции планируется увеличить на 7,1%, резюмировал представитель министерства.