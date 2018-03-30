Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции ещё с двух белорусских предприятий

Россельхознадзор с 31 марта запрещает поставки молочной продукции ещё с двух белорусских предприятий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства. Ограничения касаются продукции компании «Молоко» (производственный цех г.п. Шумилино) и ОАО «Здравушка милк».

Отмечается, что такое решение было принято по результатам проверки, которую провели российские специалисты в марте.

Также с 31 марта введён запрет на ввоз продукции Щучинского маслосырзавода в связи с повторным обнаружением антибиотиков в сыре.

Кроме того, в отношении продукции Минского молочного завода N1 и Полесского участка ОАО «Милкавита» введён режим усиленного контроля.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввёл ограничения в отношении четырёх белорусских предприятий.