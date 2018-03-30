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Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции ещё с двух белорусских предприятий
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Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции ещё с двух белорусских предприятий 

RT на русском 8 минут назад
Фото: Газета "Труд"
Россельхознадзор с 31 марта запрещает поставки молочной продукции ещё с двух белорусских предприятий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства. Ограничения касаются продукции компании «Молоко» (производственный цех г.п. Шумилино) и ОАО «Здравушка милк».
Отмечается, что такое решение было принято по результатам проверки, которую провели российские специалисты в марте.
Также с 31 марта введён запрет на ввоз продукции Щучинского маслосырзавода в связи с повторным обнаружением антибиотиков в сыре.
Кроме того, в отношении продукции Минского молочного завода N1 и Полесского участка ОАО «Милкавита» введён режим усиленного контроля.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввёл ограничения в отношении четырёх белорусских предприятий.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 6 источников 
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