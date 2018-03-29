А. Лукашенко встретился со спецпредставителем президента Сербии

Минск , 29 марта / Синьхуа / — Белорусы питают очень теплое отношение к братьям-сербам. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со спецпредставителем президента Сербии , заместителем председателя правительства, министром внутренних дел Сербии Небойшей Стефановичем, сообщает пресс-службе белорусского лидера.

А. Лукашенко отметил, что в Беларуси знают, с какими проблемами сегодня сталкиваются в Сербии. «Думаю, и вы хорошо знаете вопросы, которые нам приходится решать. Сложно вам, непросто и нам. Но мы жили и будем жить, потому что мы славяне, мы древние народы и умеем преодолевать трудности, если они есть, и преодолевать их вместе», — подчеркнул белорусский лидер.

А. Лукашенко и Н. Стефанович подробно рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества между странами, пути развития межгосударственных отношений. —0—