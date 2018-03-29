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А. Лукашенко встретился со спецпредставителем президента Сербии
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А. Лукашенко встретился со спецпредставителем президента Сербии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 29 марта /Синьхуа/ — Белорусы питают очень теплое отношение к братьям-сербам. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со спецпредставителем президента Сербии, заместителем председателя правительства, министром внутренних дел Сербии Небойшей Стефановичем, сообщает пресс-службе белорусского лидера.
А. Лукашенко отметил, что в Беларуси знают, с какими проблемами сегодня сталкиваются в Сербии. «Думаю, и вы хорошо знаете вопросы, которые нам приходится решать. Сложно вам, непросто и нам. Но мы жили и будем жить, потому что мы славяне, мы древние народы и умеем преодолевать трудности, если они есть, и преодолевать их вместе», — подчеркнул белорусский лидер.
А. Лукашенко и Н. Стефанович подробно рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества между странами, пути развития межгосударственных отношений. —0—
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