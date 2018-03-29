Россия запретила импорт пекинской капусты из Беларуси 

С 30 марта на территорию России запрещается импорт пекинской капусты из республики Беларусь, сообщается на сайте Россельхознадзора. Причиной тому послужили поставки из республики капусты с маркировкой Польши.
Так 28 марта сотрудниками службы по Брянской и Смоленской области на складе ООО «Альфа Транс Терминал» при проведении карантинного фитосанитарного контроля капусты поступившей на территорию России из республики Беларусь в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь», на пяти упаковках вместе с белорусскими маркировочными этикетками обнаружили маркировку, подтверждающую польское происхождение этой продукции.
Так как Польша относится к странам, попавшим под ограничения, Россельхознадзором для предотвращения поставок на российский рынок продовольственной продукции из этой страны принято решение о прекращении импорта пекинской капусты в Россию из республики Беларусь. Также прекращаются поставки пекинской капусты из третьих стран в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов до результатов экспертных переговоров с ГУ «Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь».