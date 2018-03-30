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Беларусь раскроет данные о производстве пекинской капусты
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Беларусь раскроет данные о производстве пекинской капусты 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
На следующей неделе белорусские специалисты предоставят Россельхознадзору информацию об объемах производимой в республике пекинской капусты нового урожая. Об этом директор Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии Александр Пискун рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.
Напомним, что Россельхознадзор запретил с 30 марта ввоз в Россию пекинской капусты из Беларуси. Такое решение было принято после того, как специалисты Россельхознадзора выявили 18,5 тонн пекинской капусты, выращенной в Польше, но которую хотели ввезти в Россию под видом белорусской продукции.
Так, 28 марта сотрудниками службы по Брянской и Смоленской области на складе ООО «Альфа Транс Терминал» при проведении карантинного фитосанитарного контроля капусты, поступившей на территорию России из республики Беларусь в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь», на пяти упаковках вместе с белорусскими маркировочными этикетками обнаружили маркировку, подтверждающую польское происхождение этой продукции. Так как Польша относится к странам, попавшим под ограничения, Россельхознадзором принято решение о прекращении импорта пекинской капусты в Россию из республики Беларусь.
Также прекращаются поставки пекинской капусты из третьих стран в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов до результатов экспертных переговоров с ГУ «Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь».
Как рассказал Александр Пискун, уже есть договоренность, что в ближайшее время, уже, возможно, в понедельник, 2 апреля, Российский стороне будет предоставлена информация по площадям и объемам производимой в Беларуси пекинской капусты урожая 2018 года.
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