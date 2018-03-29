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Россельхознадзор запретил ввоз пекинской капусты из Белоруссии
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Россельхознадзор запретил ввоз пекинской капусты из Белоруссии 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Капитал страны
Россельхознадзор запрещает ввоз пекинской капусты из Белоруссии с 30 марта в целях недопущения ввоза на территорию России сельскохозяйственной продукции из стран, в отношении которых действует продэмбарго, сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
«В целях недопущения ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения, установленные президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации Россельхознадзор с 30 марта 2018 года запрещает ввоз капусты пекинской происхождением Республика Беларусь и третьих стран в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов до результатов экспертных переговоров с ГУ «Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 28 марта 2018 года сотрудники Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля 18,43 тонн пекинской капусты, поступившей на территорию России из Белоруссии в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь», «на пяти упаковках вместе с белорусскими маркировочными этикетками выявлена маркировка, подтверждающая, что указанная продукция является происхождением Республика Польша».
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