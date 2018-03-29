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Россельхознадзор с 30 марта запретит ввоз пекинской капусты из Белоруссии
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Россельхознадзор с 30 марта запретит ввоз пекинской капусты из Белоруссии 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Фото: Капитал страны
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 30 марта 2018 г. введет запрет на ввоз пекинской капусты из Белоруссии, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Россельхознадзор с 30 марта 2018 г. запрещает ввоз капусты пекинской происхождением Республика Беларусь и третьих стран в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов до результатов экспертных переговоров с ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Уточняется, что введение такой меры связано с тем, что ранее сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям предотвратили ввоз 18,43 тонны пекинской капусты, которая произведена в Польше, но была ввезена в РФ под видом белорусской продукции.
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 Ещё 5 источников 
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