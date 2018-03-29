Россельхознадзор с 30 марта запретит ввоз пекинской капусты из Белоруссии 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 30 марта 2018 г. введет запрет на ввоз пекинской капусты из Белоруссии, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Россельхознадзор с 30 марта 2018 г. запрещает ввоз капусты пекинской происхождением Республика Беларусь и третьих стран в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов до результатов экспертных переговоров с ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь», — говорится в сообщении.