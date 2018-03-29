Ещё
Казахстан и Беларусь расширят сотрудничество в налогообложении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Казахстан и Беларусь расширят сотрудничество в налогообложении 

Мир24 27 минут назад
Фото: Мир24
Платить налоги в одной стране. Казахстан и Беларусь внесли изменение в соглашение от 1997 года, передает «МИР 24».
«Казахстанская сторона предложила внести изменения в соглашение между правительством Казахстана и правительством Беларуси об избежании двойного налогообложения. Документ поможет укрепить сотрудничество налоговых служб двух республик, расширив обмен информацией. Это не потребуют финансовых затрат из государственного бюджета», — указал министр финансов Республики Казахстан Бахыт Султанов.
Изменения касаются в том числе преподавателей и студентов. Последним, например, предоставляется право на льготы и вычеты по грантам, стипендиям и вознаграждениям от работы по найму в государстве пребывания.
Сейчас на территории Казахстана работают около трехсот белорусских предприятий. Товарооборот между республиками только за последние 10 лет составил почти 6 миллиардов долларов.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Молдова намерена стать наблюдателем при ЕАЭС на ближайшем саммите Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове ОБСЕ призвала Кишинев и Тирасполь к взаимному доверию
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские радары не заметили израильские истребители477
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов45
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово255
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня4
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»57
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение