Казахстан и Беларусь расширят сотрудничество в налогообложении

Платить налоги в одной стране. Казахстан и Беларусь внесли изменение в соглашение от 1997 года, передает «МИР 24».

«Казахстанская сторона предложила внести изменения в соглашение между правительством Казахстана и правительством Беларуси об избежании двойного налогообложения. Документ поможет укрепить сотрудничество налоговых служб двух республик, расширив обмен информацией. Это не потребуют финансовых затрат из государственного бюджета», — указал министр финансов Республики Казахстан Бахыт Султанов.

Изменения касаются в том числе преподавателей и студентов. Последним, например, предоставляется право на льготы и вычеты по грантам, стипендиям и вознаграждениям от работы по найму в государстве пребывания.

Сейчас на территории Казахстана работают около трехсот белорусских предприятий. Товарооборот между республиками только за последние 10 лет составил почти 6 миллиардов долларов.

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