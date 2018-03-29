Ещё
Белорусы и тверитяне договорились о расширении сотрудничества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белорусы и тверитяне договорились о расширении сотрудничества 

Российская Газета 1 час назад
В посольстве Беларуси в России обсудили направления сотрудничества Республики Беларусь и Тверской области в торгово-экономической сфере и в агропромышленном комплексе.
Во встрече участвовали председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Виктор Назаренко, тверской сенатор Андрей Епишин и председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев.
По информации посольства, обсуждались, в частности, вопросы поставок сельхозтехники, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, элитных семян, технологического оснащения животноводческих комплексов, а также привлечения белорусских специалистов к проектированию и строительству объектов в регионе с использованием белорусских строительных материалов, развития кооперационного сотрудничества в сфере легкой промышленности.
Кроме того, рассмотрены вопросы расширения договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия и заключения соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Тверской области о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.
Кстати
В 2017 году товарооборот Республики Беларусь с Тверской областью составил 193,5 миллиона долларов и по сравнению с 2016 годом увеличился на 5,7 процента. Из них экспорт был равен 77 миллионам долларов, импорт — 116,5 миллиона.
Российская Газета: последние новости
Что смотреть на канале ТРО к дню единения народов Беларуси и РФ Минтранс сотрудничает с авиавластями Узбекистана в штатном режиме Россия запретила импорт пекинской капусты из Беларуси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово130
Юлия Скрипаль пошла на поправку139
Украина дала ответ по выдаче пранкера283
Китай готовит для США ответный удар111
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну319
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение