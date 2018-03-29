Белорусы и тверитяне договорились о расширении сотрудничества 

В посольстве Беларуси в России обсудили направления сотрудничества Республики Беларусь и Тверской области в торгово-экономической сфере и в агропромышленном комплексе.
Во встрече участвовали председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Виктор Назаренко, тверской сенатор Андрей Епишин и председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев.
По информации посольства, обсуждались, в частности, вопросы поставок сельхозтехники, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, элитных семян, технологического оснащения животноводческих комплексов, а также привлечения белорусских специалистов к проектированию и строительству объектов в регионе с использованием белорусских строительных материалов, развития кооперационного сотрудничества в сфере легкой промышленности.
Кроме того, рассмотрены вопросы расширения договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия и заключения соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Тверской области о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.
Кстати
В 2017 году товарооборот Республики Беларусь с Тверской областью составил 193,5 миллиона долларов и по сравнению с 2016 годом увеличился на 5,7 процента. Из них экспорт был равен 77 миллионам долларов, импорт — 116,5 миллиона.