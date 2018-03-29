Эксперт: Украинцы не смогут реэкспортировать самолеты через Белоруссию

Об этом он рассказал в комментарии изданию Ukraina.ru.

«Мне сложно сказать, чем это завершится, но это будет не очень просто. Реэкспорт украинских технологий через Белоруссию невозможен, так как это все лицензируется и здесь будет какая-то другая схема, более сложная», — отметил Шевцов.

Он вспомнил, что ранее украинские авиастроители уже пытались подобным путем выйти на российский рынок.

«Ситуация с возможным развертыванием на территории Беларуси сборки украинских самолетов «Антонов» имеет прецедент. Буквально за полгода-год до Майдана в Белоруссии была сделана попытка разместить «Мотор-Сич» . Эта компания приобрела часть акций Оршанского авиаремонтного завода и попыталась наладить сборку вертолетов и их отдельных элементов — прежде всего двигателей — там. Президент Белоруссии это поддержал и потребовал от «Мотор-Сич» высокой степени локализации производства, но что-то не заладилось. Когда конфликт между Россией Украиной зашел очень далеко, украинцы усилили наблюдение за военным экспортом и «Мотор-Сич» не смогла преодолеть эти проблемы», — указал Шевцов.