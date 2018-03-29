Эксперт: Украинцы не смогут реэкспортировать самолеты через Белоруссию 

Об этом он рассказал в комментарии изданию Ukraina.ru.
«Мне сложно сказать, чем это завершится, но это будет не очень просто. Реэкспорт украинских технологий через Белоруссию невозможен, так как это все лицензируется и здесь будет какая-то другая схема, более сложная», — отметил Шевцов.
Он вспомнил, что ранее украинские авиастроители уже пытались подобным путем выйти на российский рынок.
«Ситуация с возможным развертыванием на территории Беларуси сборки украинских самолетов «Антонов» имеет прецедент. Буквально за полгода-год до Майдана в Белоруссии была сделана попытка разместить «Мотор-Сич». Эта компания приобрела часть акций Оршанского авиаремонтного завода и попыталась наладить сборку вертолетов и их отдельных элементов — прежде всего двигателей — там. Президент Белоруссии это поддержал и потребовал от «Мотор-Сич» высокой степени локализации производства, но что-то не заладилось. Когда конфликт между Россией и Украиной зашел очень далеко, украинцы усилили наблюдение за военным экспортом и «Мотор-Сич» не смогла преодолеть эти проблемы», — указал Шевцов.
Ранее СМИ сообщили о том, что украинское госпредприятие «Антонов» тайно ведет переговоры с Минским заводов гражданской авиации № 407. Предмет переговоров: создании сервисного центра в Минске, где будут продлевать ресурс самолетом семейства Ан, а также осуществлять сборку, сервисное обслуживание и ремонт моделей Ан-148 и Ан-158. При этом в рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных. Если стороны договорятся, то «Антонов» должен будет предоставить список самолетов, которые эксплуатируются в РФ.