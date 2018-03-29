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РФ и Белоруссия введут электронные ветсертификаты
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РФ и Белоруссия введут электронные ветсертификаты 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Белоруссия начала в тестовом режиме отправлять в российскую информационную систему «Меркурий» сертификаты прослеживаемости поставок животных и товаров животного происхождения, заявил технический директор белорусского предприятия «Центр систем идентификации» Геннадий Волнистый.
"Вчера первый тестовый сертификат ушел в «Меркурий». Мы полагаем, что в ближайшие неделю-две режим отправки сертификатов в «Меркурий» будет завершен", — отметил Волнистый, сообщает ТАСС.
Существует план интеграции двух систем — белорусской AITS и российского «Меркурия», который подписан обеими странами. План предусматривает три этапа выполнения.
"Первый этап — отработка перемещения данных из Беларуси в Россию, его планируется завершить к концу апреля. Апрель— май — это прием российских сертификатов на отгружаемую в Беларусь продукцию для регистрации в системе ветеринарной безопасности Беларуси. Третий этап — май-июнь, это полноформатный обмен, синхронизация всех справочников и всего остального. Рассчитываем, что за это время все наши белорусские предприятия подключатся к этой системе (национальной системе AITS — ред.)", — заявил Волнистый.
Во взаимодействии с российской стороной «никаких разногласий у нас нет». «Естественно, есть шлифовка некоторых технических вопросов», — пояснил представитель «Центра систем идентификации».
После переговоров в Москве 15 марта Белоруссия и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений на поставки в Россию белорусской продукции животноводства на 2018 г. Стороны договорились соблюдать балансы спроса и предложения по продукции животноводства через интеграцию белорусской информационной системы прослеживаемости с ФГИС «Меркурий», а также провести проверки белорусских предприятий, безопасность продукции которых вызывает обеспокоенность России.
Россельхознадзор неоднократно высказывал претензии к качеству белорусской продукции, в первую очередь к качеству молока.
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