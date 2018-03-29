Белоруссия и РФ перейдут на обмен электронными ветеринарными сертификатами

МИНСК , 29 марта. / ТАСС /. Белоруссия начала в тестовом режиме отправлять в российскую информационную систему «Меркурий» свои сертификаты прослеживаемости животных и продукции животного происхождения.

Об этом сообщил на пресс-конференции технический директор белорусского предприятия «Центр систем идентификации» Геннадий Волнистый.

"Вчера первый тестовый сертификат ушел в «Меркурий». Мы полагаем, что в ближайшие неделю-две режим отправки сертификатов в «Меркурий» будет завершен", — отметил Волнистый.

По его словам, есть соответствующий план по интеграции двух систем: белорусской AITS и российского «Меркурия», который подписан заместителем руководителя Россельхознадзора и заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия. Данный план, по информации Волнистого, предусматривает три этапа.

"Первый этап: отработка перемещения данных из Беларуси в Россию , его планируется завершить к концу апреля. Апрель— май — это прием российских сертификатов на отгружаемую в Беларусь продукцию для регистрации в системе ветеринарной безопасности Беларуси. Третий этап — май-июнь — это полноформатный обмен, синхронизация всех справочников и всего остального", — сказал технический директор белорусского предприятия. «Рассчитываем, что за это время все наши белорусские предприятия подключатся к этой системе (национальной системе AITS)», — сказал Волнистый.

Он подчеркнул, что во взаимодействии с российской стороной «никаких разногласий у нас нет». «Естественно, есть шлифовка некоторых технических вопросов», — заявил представитель «Центра систем идентификации».

История вопроса

По итогам переговоров в Москве 15 марта Белоруссия и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений на поставки в РФ белорусской продукции животноводства на 2018 год. Стороны договорились соблюдать балансы спроса и предложения по продукции животноводства через интеграцию белорусской информационной системы прослеживаемости с ФГИС «Меркурий», а также провести инспекции белорусских предприятий, осуществляющих поставки животноводческой продукции, безопасность которой вызывает обеспокоенность российской стороны.

Россельхознадзор неоднократно высказывал претензии и к качеству самой белорусской продукции, в первую очередь молока. Предусматривалось введение запрета с 15 марта на ввоз в РФ некоторых видов белорусской продукции, но он не вступил в силу.