Россельхознадор раскрыл мошенничество при производстве молока в Белоруссии

Специалисты Россельхознадора раскрыли мошенническую схему, которая действовала при производстве молока и масла в Белоруссии . Об этом сообщает «Газета.ру».

Как уточнили в Россельхознадзоре , с 19 по 23 марта сотрудники ведомства проинспектировали шесть белорусских предприятий, которые производят молочные продукты. Во время проверки предприятия «Мстиславльмолоко», торговая марка «Бабушкина Крынка», эксперты выяснили, что на предприятии нет оборудования для производства сухой молочной продукции и сливочного масла. При этом, по документам эта продукция проходила как произведенная на предприятии «Мстиславльмолоко».

"Указанное свидетельствует об отсутствии контроля со стороны ветеринарной службы Республики Беларусь при производстве молочной продукции, последующем экспорте и ее участии в схемах мошенничества при производстве продукции животного происхождения и легализации незаконного бизнеса", — подчеркнули в Россельхознадоре.