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Россельхознадор раскрыл мошенничество при производстве молока в Белоруссии
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Россельхознадор раскрыл мошенничество при производстве молока в Белоруссии 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Специалисты Россельхознадора раскрыли мошенническую схему, которая действовала при производстве молока и масла в Белоруссии. Об этом сообщает «Газета.ру».
Как уточнили в Россельхознадзоре, с 19 по 23 марта сотрудники ведомства проинспектировали шесть белорусских предприятий, которые производят молочные продукты. Во время проверки предприятия «Мстиславльмолоко», торговая марка «Бабушкина Крынка», эксперты выяснили, что на предприятии нет оборудования для производства сухой молочной продукции и сливочного масла. При этом, по документам эта продукция проходила как произведенная на предприятии «Мстиславльмолоко».
"Указанное свидетельствует об отсутствии контроля со стороны ветеринарной службы Республики Беларусь при производстве молочной продукции, последующем экспорте и ее участии в схемах мошенничества при производстве продукции животного происхождения и легализации незаконного бизнеса", — подчеркнули в Россельхознадоре.
15 марта стало известно, что Россельхознадзор усилит контроль за поступающим из Белоруссии молоком, которое предназначается для детского питания. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано. В молоке для питания детей дошкольного и школьного возраста, которое было произведено «Несвижским заводом детского питания» и продавалось под торговой маркой «Сарафаново», нашли антибактериальные препараты группы сульфаниламидов.
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