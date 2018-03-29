В Москве ко Дню единения народов Беларуси и России пройдет концерт 

Ежегодно в апреле в Российской Федерации и Республике Беларусь отмечается День единения народов Беларуси и России — праздник, установленный указами президентов Российской Федерации и Республики Беларусь. Празднование Дня единения олицетворяет стремление братских народов к дальнейшей интеграции, сохранению общего духовного единства. Об этом сообщается на сайте Постоянного Комитета Союзного государства.
2 апреля 2018 года торжественный вечер, посвященный Дню единения, пройдет в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве.
В праздничных мероприятиях примут участие руководители органов власти и государственного управления, государственные, политические и общественные деятели, представители творческой интеллигенции.
"Музыка без границ" — таким станет лейтмотив оригинальной концертной программы, в основе которой музыкальные произведения, представленные известным эстрадно-джазовым оркестром — «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Жилина. Гости торжества смогут оценить уникальное жанровое многообразие коллектива, в репертуаре которого джазовые, блюзовые и роковые композиции, произведения современной популярной музыки, а также классические сочинения самой разной степени сложности. Сам Сергей Жилин — пианист, дирижер, бэнд-лидер и аранжировщик — один из самых успешных джазменов России.
В концерте вместе с оркестром «Фонограф-Симфо-Джаз» выступят заслуженный артист России Леонид Агутин, лауреат конкурса молодых исполнителей V Международного фестиваля «Молодежь — за Союзное государство», обладатель Гран-при XX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская, популярные артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков, обладательница Гран-при XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский Базар в Витебске» Мария Магильная, победительница «Детского Евровидения» 2017 года Полина Богусевич, участница шоу «Лучше всех» на Первом канале Валерия Базыкина, участники, финалисты и победители проектов «Голос» и «Голос. Дети» Дина Гарипова, Анастасия Спиридонова, Елена Максимова, Лариса Григорьева, Иван Вабищев, Петр Елфимов и другие.
Ведущие вечера — народный артист России Артем Каминский и маэстро Сергей Жилин.