Россияне и белорусы в 23-й раз отмечают праздник единения

В этот день в 1996 году президенты двух наших стран подписали Договор об образовании Сообщества России Белоруссии , а ровно год спустя — Договор о Союзе Беларуси и России. В 1999 году последовал Договор о создании Союзного государства, широко распахнувший двери для развития экономических и культурных связей между нашими народами.

Нынче праздничные мероприятия пройдут в двух столицах, а также в больших и малых населенных пунктах Беларуси и России, на городских площадях, в концертных залах, вузах и школах, в общественных организациях. Например, в Самарской области празднику будет посвящен конкурс-фестиваль детско-юношеского искусства «Единство», подготовленный общественной организацией «Русско-Белорусское Братство 2000». В Казани пройдет концерт «Песняров», а в Новочеркасске по инициативе белорусской диаспоры — международный фестиваль «Содружество талантов»…

Торжественное собрание пройдет в Минске — во Дворце Республики. А в Москве — в Центральном академическом театре Российской Армии. Приглашены ученые, производственники, военнослужащие, ветераны, молодежь. Прозвучат государственные гимны двух стран и праздничные приветствия народам Беларуси и России руководителей наших стран.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в этом году проведет День единения в белорусской столице. Утром 2 апреля он вместе с руководителем «Дома национальных литератур» Тимербулатом Каримовым в Минске в музее Максима Богдановича передаст белорусской стороне высококачественные копии 314 писем из переписки Адама Богдановича и Максима Горького, а также членов их семей, хранящейся в архиве Российского Института мировой литературы РАН им. А. М. Горького. (Подробнее об этом читайте на 4-й стр.). В церемонии примут участие министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, министр культуры Юрий Бондарь, директор ИМЛИ РАН Вадим Полонский… Потом пройдет большая пресс-конференция с участием и российских журналистов, которые соберутся в помещении Постоянного Комитета Союзного государства в Москве и смогут онлайн задать свои вопросы.

А в пятницу, 30 марта, в Минске пройдет встреча белорусских и российских литераторов, тоже приуроченная ко Дню единения народов Беларуси и России. На ней Союз писателей Беларуси представит свежий номер журнала Союза писателей Союзного государства «Белая вежа».