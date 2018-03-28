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Власти Петербурга выделят на создание «Белорусского квартала» 390 млн рублей
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Власти Петербурга выделят на создание «Белорусского квартала» 390 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга в рамках соглашения с правительством Белоруссии выделят из бюджета города на ближайшие два года 390 млн рублей на строительство жилого комплекса «Белорусский квартал», сообщил в среду губернатор города Георгий Полтавченко на заседании Совета делового сотрудничества Петербурга и Белоруссии.
Как сообщалось ранее, концепцию строительства «Белорусского квартала» в Петербурге и симметричного «Петербургского квартала» в Минске обсуждают с момента подписания соглашения о создании Совета делового сотрудничества правительства города и Белоруссии в 2006 году. В Петербурге квартал планируют разместить в Калининском районе города, а в Минске — вблизи проспекта Дзержинского.
"Петербургской стороной предусмотрено выделение на 2018-2019 годы средств в объеме 390 млн рублей на проектирование и строительство пяти многоквартирных домов, инженерной подготовки «Белорусского квартала», — сказал Полтавченко.
Он добавил, что эти средства также направят на обеспечение транспортного сообщения квартала.
В конце прошлого года состоялся конкурс на определение архитектурных решений жилых комплексов. В итоге отобрали проект «Журавли» для строительства в Петербурге — он предусматривает застройку на площади в 24,4 га 62 тыс. кв. м жилья. Для строительства в Минске отобрали проект «Петровские верфи» — строительство на площади порядка 6 га около жилого района с общей площадью 64 тыс. кв. м жилья.
В ходе совета председатель комитета архитектуры и градостроительства Минского городского исполнительного комитета Павел Лучинович отметил, что власти столицы Белоруссии также выделили средства на создание «Петербургского квартала», однако не уточнил объем финансирования.
О совете
Совет делового сотрудничества правительства Петербурга и правительства Белоруссии создали в 2006 году. Основными его задачами являются содействие бизнесу, расширение кооперации между предприятиями Белоруссии и Петербурга, реализации совместных экономических, социальных, научных и культурных проектов.
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