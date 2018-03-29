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Петербург выделит средства на строительство «Белорусского квартала»
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Петербург выделит средства на строительство «Белорусского квартала» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В рамках соглашения с правительством Белоруссии власти Санкт-Петербурга в течение ближайших двух лет выделят из бюджета города 390 миллионов рублей на возведение жилого комплекса «Белорусский квартал». Об этом стало известно на заседании Совета делового сотрудничества Петербурга и республики Беларусь, которое состоялось в Северной столице.
Концепцию симметричных кварталов — «Белорусский» появится в Калининском районе Петербурга, а «Петербургский» вблизи проспекта Дзержинского в Минске — обсуждают с 2006 года, а архитектурные решения были выбраны в конце прошлого. Так, для Северной столицы отобрали проект «Журавли», который предусматривает застройку на площади более чем 24 гектара, а для Минска — «Петровские верфи». Это будет жилой комплекс на территории порядка шесть гектаров.
На заседании, прошедшем в Смольном в среду, озвучили подробности касательно финансирования.
— Петербургской стороной предусмотрено выделение на 2018-2019 годы средств в объеме 390 миллионов рублей на проектирование и строительство пяти многоквартирных домов, инженерной подготовки «Белорусского квартала» и обеспечение его транспортного сообщения, — сказал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
В свою очередь, председатель комитета архитектуры и градостроительства Минского городского исполнительного комитета Павел Лучинович отметил, что власти столицы Беларуси также выделили средства на создание «Петербургского квартала», однако объем финансирования не уточнил.
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