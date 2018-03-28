Минск рассчитывает получить транш от ЕФСР в $200 млн весной

Заместитель министра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что Белоруссия рассчитывает на получение очередного транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $200 млн весной текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Мы думаем, что это будет в ближайшее время. Будем думать, что весной мы его получим", — сказал Сильверстов.