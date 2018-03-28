Ещё
Минск рассчитывает получить транш от ЕФСР в $200 млн весной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Минск рассчитывает получить транш от ЕФСР в $200 млн весной 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель министра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что Белоруссия рассчитывает на получение очередного транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $200 млн весной текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы думаем, что это будет в ближайшее время. Будем думать, что весной мы его получим", — сказал Сильверстов.
Ранее заместитель министра финансов Белоруссии сообщил, что переговоры Минска с Международным валютным фондом (МВФ) о кредите «законсервированы».
Газета.Ru: последние новости
В Белоруссии могут создать министерство цифровой экономики Додон: Молдавия надеется получить статус наблюдателя в ЕАЭС Россельхознадзор может принять радикальные меры по поставкам помидоров из Белоруссии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово391
Названо окончательное число погибших в Кемерово468
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово135
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1073
Умер Виктор Калашников10
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение