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Минск намерен разместить гособлигации на рынке Китай в размере до $500 млн
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Минск намерен разместить гособлигации на рынке Китай в размере до $500 млн 

Прайм 1 час назад
Белоруссия сохраняет планы провести размещение государственных облигаций на рынке Китая в сумме до 500 миллионов долларов, сообщил в среду в Минске заместитель министра финансов страны Юрий Селиверстов.
"Процесс проработки этого вопроса идет. Там (на азиатском рынке — ред.) другой алгоритм размещения, не точно такой же, как при размещении евробондов. Процесс идет, нам кажется, что конъюнктура сейчас хорошая, будем работать", — сказал замминистра журналистам, отвечая на вопрос о планах размещения гособлигаций на азиатском рынке.
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Он отметил, что от таких планов Белоруссия не отказывается. «Мы стараемся, но о сроках я бы не говорил», — добавил Селиверстов, комментируя возможность размещения в текущем году.
Он уточнил, что речь идет о рынке Китая. По словам замминистра, для размещения необходимо решить ряд вопросов, в том числе получить суверенный рейтинг китайского агентства.
"Сумма — до 500 миллионов долларов", — подчеркнул Селиверстов.
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