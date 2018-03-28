Минск намерен разместить гособлигации на рынке Китай в размере до $500 млн

Белоруссия сохраняет планы провести размещение государственных облигаций на рынке Китая в сумме до 500 миллионов долларов, сообщил в среду в Минске заместитель министра финансов страны Юрий Селиверстов.

"Процесс проработки этого вопроса идет. Там (на азиатском рынке — ред.) другой алгоритм размещения, не точно такой же, как при размещении евробондов. Процесс идет, нам кажется, что конъюнктура сейчас хорошая, будем работать", — сказал замминистра журналистам, отвечая на вопрос о планах размещения гособлигаций на азиатском рынке.

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Он отметил, что от таких планов Белоруссия не отказывается. «Мы стараемся, но о сроках я бы не говорил», — добавил Селиверстов, комментируя возможность размещения в текущем году.

Он уточнил, что речь идет о рынке Китая. По словам замминистра, для размещения необходимо решить ряд вопросов, в том числе получить суверенный рейтинг китайского агентства.

"Сумма — до 500 миллионов долларов", — подчеркнул Селиверстов.