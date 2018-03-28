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В Беларуси из солидарности с РФ приспустили флаги
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Беларуси из солидарности с РФ приспустили флаги 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
В знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерове, унесшей жизни более 60 человек, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил приспустить в среду государственные флаги и отменить развлекательные программы в телеэфире. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на администрацию президента.
"По поручению главы государства Александра Лукашенко в Беларуси 28 марта будут приспущены государственные флаги над госучреждениями, в эфире республиканских и региональных СМИ отменяется трансляция развлекательных программ", — цитирует БЕЛТА пресс-службу АП. Гражданам рекомендовано воздержаться от проведения развлекательных мероприятий, включая те, которые организовывают в общественных местах.
Белорусы продолжают приносить цветы, мягкие игрушки и зажигать свечи возле здания посольства России в Минске, в православных храмах республики проходят панихиды по погибшим.
Ранее Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину. В нем, в частности, говорится, что «это огромное горе не только для родных и близких, но и для всей России. Мы искренне сопереживаем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».
Соболезнование было направлено также и губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.
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