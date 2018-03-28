В Беларуси из солидарности с РФ приспустили флаги

В знак скорби и солидарности с Россией , где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерове , унесшей жизни более 60 человек, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил приспустить в среду государственные флаги и отменить развлекательные программы в телеэфире. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на администрацию президента.

"По поручению главы государства Александра Лукашенко в Беларуси 28 марта будут приспущены государственные флаги над госучреждениями, в эфире республиканских и региональных СМИ отменяется трансляция развлекательных программ", — цитирует БЕЛТА пресс-службу АП. Гражданам рекомендовано воздержаться от проведения развлекательных мероприятий, включая те, которые организовывают в общественных местах.

Белорусы продолжают приносить цветы, мягкие игрушки и зажигать свечи возле здания посольства России в Минске , в православных храмах республики проходят панихиды по погибшим.