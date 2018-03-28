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В Белоруссии из солидарности с РФ приспустят флаги и отменят развлекательные программы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Белоруссии из солидарности с РФ приспустят флаги и отменят развлекательные программы 

ТАСС 37 минут назад
МИНСК, 28 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерове, приспустить в среду госфлаги и отменить развлекательные программы в телеэфире. Об этом сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на администрацию президента Белоруссии.
"По поручению главы государства Александра Лукашенко в Белоруссии 28 марта будут приспущены государственные флаги над госучреждениями, в эфире республиканских и региональных СМИ отменяется трансляция развлекательных программ", — цитирует ведомство агентство. Гражданам рекомендовано воздержаться от проведения развлекательных мероприятий, включая те, которые организовывают в общественных местах.
Белорусы продолжают приносить цветы, мягкие игрушки и зажигать свечи возле здания посольства России в Минске, в православных храмах республики проходят панихиды по погибшим.
Ранее Лукашенко направил соболезнования президенту России Владимиру Путину и губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.
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