В Белоруссии из солидарности с РФ приспустят флаги и отменят развлекательные программы

МИНСК , 28 марта. / ТАСС /. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в знак скорби и солидарности с Россией , где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерове , приспустить в среду госфлаги и отменить развлекательные программы в телеэфире. Об этом сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на администрацию президента Белоруссии.

"По поручению главы государства Александра Лукашенко в Белоруссии 28 марта будут приспущены государственные флаги над госучреждениями, в эфире республиканских и региональных СМИ отменяется трансляция развлекательных программ", — цитирует ведомство агентство. Гражданам рекомендовано воздержаться от проведения развлекательных мероприятий, включая те, которые организовывают в общественных местах.

Белорусы продолжают приносить цветы, мягкие игрушки и зажигать свечи возле здания посольства России в Минске, в православных храмах республики проходят панихиды по погибшим.