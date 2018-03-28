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Белоруссия продемонстрировала солидарность с Россией
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Белоруссия продемонстрировала солидарность с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: "Взгляд"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, приспустить госфлаги и отменить развлекательные программы в телеэфире.
«По поручению главы государства Александра Лукашенко в Белоруссии 28 марта будут приспущены государственные флаги над госучреждениями, в эфире республиканских и региональных СМИ отменяется трансляция развлекательных программ», — передает ТАСС сообщение агентства БЕЛТА со ссылкой на администрацию президента Белоруссии.
Гражданам рекомендовали воздержаться от проведения развлекательных мероприятий. Сообщается также, что белорусы продолжают приносить цветы, мягкие игрушки и зажигать свечи возле здания посольства России в Минске, а в православных храмах республики проходят панихиды по погибшим.
Тем временем вечером во вторник жители Астаны почтили память погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. У посольства России собрались казахстанцы, которые принесли цветы, мягкие игрушки и зажгли свечи в память о погибших в этой трагедии.
«Сотни людей сегодня вечером пришли к зданию российского посольства в Казахстане с целью почтить память погибших в результате ужасного пожара в российском городе Кемерово. Спасибо за то, что разделяете с нами эту боль», — говорится в сообщении посольства России в Казахстане на официальной странице в Facebook.
Астанинцы собрались на набережной реки Есиль и прошли траурным шествием до здания посольства России, где почтили память погибших минутой молчания.
Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово в воскресенье погибли 64 человека. Родственники заявили о пропаже 67 человек во время пожара.
Следственный комитет предъявил обвинения всем пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерово.
В среду в оперативном штабе сообщили, что за медицинской помощью после пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» обратились еще восемь человек, общее количество пострадавших возросло до 76.
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