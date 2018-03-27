Туркменистан и Иран будут вести совместные работы в энергетическом секторе на Каспийском море

Астана , 27 марта / Синьхуа / — Туркменистан достиг договоренность по работе с Ираном в углеводородном секторе, в частности о проведении совместных работ на Каспийском море. Об этом заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по итогам переговоров в Ашхабаде с президентом Ирана Хасаном Рухани . Об этом сегодня сообщило государственное информационное агентство Туркменистана. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе в областях энергетики и нефтегазового комплекса, транспорта и телекоммуникаций, сельского хозяйства, строительства. По завершении переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания двусторонних документов о сотрудничестве. —0—