Туркменистан и Иран будут вести совместные работы в энергетическом секторе на Каспийском море 

Астана, 27 марта /Синьхуа/ — Туркменистан достиг договоренность по работе с Ираном в углеводородном секторе, в частности о проведении совместных работ на Каспийском море. Об этом заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по итогам переговоров в Ашхабаде с президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом сегодня сообщило государственное информационное агентство Туркменистана.
Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе в областях энергетики и нефтегазового комплекса, транспорта и телекоммуникаций, сельского хозяйства, строительства.
По завершении переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания двусторонних документов о сотрудничестве. —0—