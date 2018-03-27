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Туркменистан и Иран будут вести совместные работы в энергетическом секторе на Каспийском море
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Туркменистан и Иран будут вести совместные работы в энергетическом секторе на Каспийском море 

ИА Синьхуа 1 час назад
Астана, 27 марта /Синьхуа/ — Туркменистан достиг договоренность по работе с Ираном в углеводородном секторе, в частности о проведении совместных работ на Каспийском море. Об этом заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по итогам переговоров в Ашхабаде с президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом сегодня сообщило государственное информационное агентство Туркменистана.
Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе в областях энергетики и нефтегазового комплекса, транспорта и телекоммуникаций, сельского хозяйства, строительства.
По завершении переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания двусторонних документов о сотрудничестве. —0—
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