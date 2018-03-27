ОБСЕ призвала Кишинев и Тирасполь к взаимному доверию

Урегулирование приднестровского конфликта стало главной темой в ходе визита в Молдову спецпредставителя председателя ОБСЕ . Франко Фраттини провел встречи с президентом республики, а также с вице-премьером по реинтеграции, сообщает телеканал «МИР 24».

На встрече отметили — стороны должны выполнять обязательства, достигнутые ранее на переговорах в формате «5+2». Среди них — признание приднестровских дипломов, а также возвращение молдавским фермерам земель, находящихся в зоне безопасности. «Убеждена, что визит спецпредставителя в Кишинев , так же как и сегодняшние встречи, передают четкий посыл Кишинева, что мы прилагаем существенные усилия, чтобы взятые на себя обязательства, данные на международном уровне, были выполнены. Диалог с Тирасполем должен быть постоянным, чтобы доставить жителям обоих берегов Днестра чувство свободы, безопасности и целесообразности», — отметила вице-премьер по реинтеграции Молдовы Кристина Лесник

Фраттини в свою очередь отметил, что «если появятся хорошие признаки того, что у Молдовы и Приднестровья будет взаимное доверие, то в этом случае необходимость нахождения оперативной группы российских войск в Приднестровье отпадет». «Если не будет взаимного доверия, тогда не будет соглашения и компромисса», — заключил спецпредставитель председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию.