Ещё
ОБСЕ призвала Кишинев и Тирасполь к взаимному доверию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

ОБСЕ призвала Кишинев и Тирасполь к взаимному доверию 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Урегулирование приднестровского конфликта стало главной темой в ходе визита в Молдову спецпредставителя председателя ОБСЕ. Франко Фраттини провел встречи с президентом республики, а также с вице-премьером по реинтеграции, сообщает телеканал «МИР 24».
На встрече отметили — стороны должны выполнять обязательства, достигнутые ранее на переговорах в формате «5+2». Среди них — признание приднестровских дипломов, а также возвращение молдавским фермерам земель, находящихся в зоне безопасности. «Убеждена, что визит спецпредставителя в Кишинев, так же как и сегодняшние встречи, передают четкий посыл Кишинева, что мы прилагаем существенные усилия, чтобы взятые на себя обязательства, данные на международном уровне, были выполнены. Диалог с Тирасполем должен быть постоянным, чтобы доставить жителям обоих берегов Днестра чувство свободы, безопасности и целесообразности», — отметила вице-премьер по реинтеграции Молдовы Кристина Лесник.
Фраттини в свою очередь отметил, что «если появятся хорошие признаки того, что у Молдовы и Приднестровья будет взаимное доверие, то в этом случае необходимость нахождения оперативной группы российских войск в Приднестровье отпадет». «Если не будет взаимного доверия, тогда не будет соглашения и компромисса», — заключил спецпредставитель председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию.
Спецпредставитель ОБСЕ предложил в мае провести новый раунд переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5+2». В них участвуют Кишинев и Тирасполь, посредники — Россия, Украина и ОБСЕ, а также ЕС и США как наблюдатели.
Мир24: последние новости
Молдова намерена стать наблюдателем при ЕАЭС на ближайшем саммите Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове Стратегический партнер: визиту Лукашенко в Грузию придают особое значение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй297
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля65
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным241
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово410
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение