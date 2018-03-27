В Молдавии проверят нормы пожарной безопасности в развлекательных центрах

Поводом для проверки стал пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово . Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.

"Премьер-министр созвал совместное совещание правительства и служб, которые отвечают за пожарную безопасность. Павел Филип распорядился провести проверки всех социо-культурных и развлекательных объектах страны", — говорится в сообщении.

По словам премьера, причиной многих трагедий становится безалаберность. Основная ответственность лежит на администраторах заведений. Параллельно с этим в Молдавии проведут учения. Всем экономическим агентам разошлют предупреждения о необходимости соблюдать нормы противопожарной безопасности.