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В Молдавии проверят нормы пожарной безопасности в развлекательных центрах
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Молдавии проверят нормы пожарной безопасности в развлекательных центрах 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИШИНЕВ, 27 марта — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип распорядился провести проверки соблюдения норм пожарной безопасности во всех развлекательных заведениях страны, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
Поводом для проверки стал пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.
"Премьер-министр созвал совместное совещание правительства и служб, которые отвечают за пожарную безопасность. Павел Филип распорядился провести проверки всех социо-культурных и развлекательных объектах страны", — говорится в сообщении.
По словам премьера, причиной многих трагедий становится безалаберность. Основная ответственность лежит на администраторах заведений. Параллельно с этим в Молдавии проведут учения. Всем экономическим агентам разошлют предупреждения о необходимости соблюдать нормы противопожарной безопасности.
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