Посольство РФ в Минске откроет книгу соболезнований в связи с трагедией в Кемерове

МИНСК , 27 марта. / ТАСС /. Посольство России Белоруссии приспустит флаг над зданием дипломатической миссии в ночь на среду в рамках общероссийского траура в связи с трагедией в Кемерове , а также откроет книгу соболезнований. Об этом сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.

"По случают общероссийского траура в ночь на среду флаг над зданием дипломатической миссии будет приспущен, — сказал дипломат. — Будет открыта книга соболезнований в здании посольства России в Минске в среду с 09.00 до 18.00 по местному времени (совпадает с московским)".

Белорусы продолжают приносить цветы, мягкие игрушки и зажигать свечи возле здания посольства России в Минске в память о жертвах трагедии, унесшей жизни 64 человек в торговом центре в Кемерово, в православных храмах республики проходят панихиды по погибшим.