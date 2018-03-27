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Посольство РФ в Минске откроет книгу соболезнований в связи с трагедией в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Посольство РФ в Минске откроет книгу соболезнований в связи с трагедией в Кемерове 

ТАСС 4 часа назад
МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Посольство России в Белоруссии приспустит флаг над зданием дипломатической миссии в ночь на среду в рамках общероссийского траура в связи с трагедией в Кемерове, а также откроет книгу соболезнований. Об этом сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.
"По случают общероссийского траура в ночь на среду флаг над зданием дипломатической миссии будет приспущен, — сказал дипломат. — Будет открыта книга соболезнований в здании посольства России в Минске в среду с 09.00 до 18.00 по местному времени (совпадает с московским)".
Белорусы продолжают приносить цветы, мягкие игрушки и зажигать свечи возле здания посольства России в Минске в память о жертвах трагедии, унесшей жизни 64 человек в торговом центре в Кемерово, в православных храмах республики проходят панихиды по погибшим.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате трагедии, по последним данным, погибли 64 человека. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину и губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.
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