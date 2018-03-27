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Лукашенко поручил проверить ТЦ республики на безопасность
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Лукашенко поручил проверить ТЦ республики на безопасность 

Мир24 4 часа назад
Проверки не только торговых центров, но всех мест массового скопления людей, а также жилых домов пройдут и в Беларуси. Соответствующее распоряжение дал Александр Лукашенко на встрече с министром внутренних дел, сообщает телеканал «МИР 24».
«Жесточайшим образом наказывать, если только вы увидите где-то какие-то недоработки, которые могут повлечь тяжелые последствия, особенно для людей и недопустимо для детей. Президент России полетел в Кемерово, где дети погибли! Не дай Бог что-то случится», — сказал Лукашенко.
В Минске уже провели учения — экстренно эвакуировали посетителей одного из торговых центров. Подобные тренировки в ближайшее время организуют по всей Беларуси. Сотрудники МЧС оценят, как в зданиях соблюдаются меры противопожарной безопасности и насколько персонал грамотно действует во время чрезвычайных ситуаций.
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