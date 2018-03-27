Глава ПМР назвал задачи, требующие решения в отношениях с Молдавией

"На сегодняшний день четко выделены четыре задачи. Это договоренности по нейтральным номерным знакам, разблокирование железнодорожной станции «Слободка», разблокирование банковских счетов приднестровских банков и прекращение политически мотивированных уголовных дел", — приводит пресс-служба слова Красносельского.

По его мнению, все вопросы решаемы только при одном условии — компромиссе сторон.

"Я поддерживаю позицию господина Фраттини, которая основана на компромиссе и миролюбии при решении любых задач. Здесь наши мнения полностью совпадают. Я думаю, что при таком симбиозе мнений будет достигнут позитивный результат", — подчеркнул Красносельский.

Очередной раунд переговоров в формате «5+2» по приднестровскому урегулированию прошел в Вене в конце ноября прошлого года. В них участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия Украина , ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз США — как наблюдатели. Его итогом стал «Венский протокол», в котором, в частности, до конца февраля стороны запланировали согласовать механизм участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.