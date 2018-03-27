Католики недовольны ограничениями в Белоруссии для иностранных священников

Ранее католические епископы Белоруссии на встрече с папой Римским Франциском Ватикане затронули ситуацию со священнослужителями, которые приезжают в республику из-за рубежа. По информации РКЦ Белоруссии, понтифик был удивлен тем, что священники-иностранцы, которые посещают республику как туристы, не могут совершать мессу без разрешения властей.

"Непонятно для людей, которые знают ситуацию в мире и католической церкви, что священник, который… как любой другой человек может приехать на пять дней в Белоруссию (пятидневный безвизовый режим действует для граждан 80 стран, прибывающих через национальный аэропорт Минска — ред.), без разрешения уполномоченного по делам религий (и национальностей — ред.) не может проводить службы (в Белоруссии)", — сказал Кондрусевич журналистам во вторник.

Глава белорусских католиков также добавил, что подобной практики «нет нигде в мире».

Папа Римский Франциск ранее отмечал, что ситуация с иностранными священнослужителями в Белоруссии «противоречит общей тенденции интернационализации Вселенской Церкви».