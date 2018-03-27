Ещё
Католики недовольны ограничениями в Белоруссии для иностранных священников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Католики недовольны ограничениями в Белоруссии для иностранных священников 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 27 мар — РИА Новости. Глава Римско-католической церкви Белоруссии Тадеуш Кондрусевич недоволен ограничениями для священников-иностранцев, которые без разрешения властей не могут проводить мессы в стране.
Ранее католические епископы Белоруссии на встрече с папой Римским Франциском в Ватикане затронули ситуацию со священнослужителями, которые приезжают в республику из-за рубежа. По информации РКЦ Белоруссии, понтифик был удивлен тем, что священники-иностранцы, которые посещают республику как туристы, не могут совершать мессу без разрешения властей.
"Непонятно для людей, которые знают ситуацию в мире и католической церкви, что священник, который… как любой другой человек может приехать на пять дней в Белоруссию (пятидневный безвизовый режим действует для граждан 80 стран, прибывающих через национальный аэропорт Минска — ред.), без разрешения уполномоченного по делам религий (и национальностей — ред.) не может проводить службы (в Белоруссии)", — сказал Кондрусевич журналистам во вторник.
Глава белорусских католиков также добавил, что подобной практики «нет нигде в мире».
Папа Римский Франциск ранее отмечал, что ситуация с иностранными священнослужителями в Белоруссии «противоречит общей тенденции интернационализации Вселенской Церкви».
РИА Новости: последние новости
Могерини провела встречу в Ташкенте с главами МИД региона Лукашенко и Порошенко провели телефонные переговоры Власти ДНР планируют принять закон об автостраховании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову255
Еще одна страна вышлет российского дипломата137
Путин произвел перестановки в МИД70
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово98
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»792
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
02:06
Контроль за парковкой в районе Выхино-Котельники усилили
Новости Москвы
00:57
Высота сугробов в Москве в 1,5 раза выше нормы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение