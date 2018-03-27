Лукашенко и Порошенко провели телефонные переговоры

Сообщается, что президенты провели телефонный разговор.

"Собеседники обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений. Речь шла в частности, о подготовке к проведению первого форума регионов Украины и Белоруссии осенью этого года, который состоится в Гомеле. Президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны обсудили проведение Дней культуры Украины в Белоруссии в этом году.

В пресс-службе белорусского лидера добавили, что первый форум регионов Белоруссии и Украины запланирован на октябрь. Дни культуры Украины в Белоруссии планируется провести с 7 по 20 июля. Их проведение предусматривает выступления и концерты украинских исполнителей и творческих коллективов на празднике «Купалье» ("Александрия собирает друзей") и международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске ».

Кроме того, добавили в пресс-службе, обсуждалось развитие торгово-экономического сотрудничества и взаимодействии в различных областях. В том числе рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне во время состоявшихся ранее взаимных визитов лидеров двух стран.