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Лукашенко и Порошенко провели телефонные переговоры
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Лукашенко и Порошенко провели телефонные переговоры 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко обсудил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко подготовку к форуму регионов Украины и Белоруссии, который запланирован осенью в Гомеле, сообщила пресс-служба главы Украины.
Сообщается, что президенты провели телефонный разговор.
"Собеседники обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений. Речь шла в частности, о подготовке к проведению первого форума регионов Украины и Белоруссии осенью этого года, который состоится в Гомеле. Президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что стороны обсудили проведение Дней культуры Украины в Белоруссии в этом году.
В пресс-службе белорусского лидера добавили, что первый форум регионов Белоруссии и Украины запланирован на октябрь. Дни культуры Украины в Белоруссии планируется провести с 7 по 20 июля. Их проведение предусматривает выступления и концерты украинских исполнителей и творческих коллективов на празднике «Купалье» ("Александрия собирает друзей") и международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».
Кроме того, добавили в пресс-службе, обсуждалось развитие торгово-экономического сотрудничества и взаимодействии в различных областях. В том числе рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне во время состоявшихся ранее взаимных визитов лидеров двух стран.
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