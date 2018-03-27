В библиотеке Хорошево-Мневников пройдет виртуальная экспедиция «В гости к зубрам» 

В библиотеке № 240 во вторник, 3 апреля, состоится виртуальная экспедиция «В гости к зубрам», приуроченная ко Дню единения народов Белоруссии и России.
— Участники отправятся в заповедную экспедицию по Беловежской пуще, познакомятся с красивейшей природой этого края, а также с одним из символов Белоруссии — величественным зубром. В интерактивной форме путешественники узнают интересные факты о самой стране, ее достопримечательностях и природных богатствах, — рассказала организатор Татьяна Иванова.
Начало встречи в 14.30. Вход свободный. Адрес: ул. Паршина, д. 33. (ео)