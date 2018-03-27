В ОБСЕ предложили провести переговоры по Приднестровью в мае в Риме

КИШИНЕВ , 27 мар — РИА Новости . Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини предложил, чтобы очередной раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» состоялся в Риме в мае.

Очередной раунд переговоров в формате «5+2» по приднестровскому урегулированию прошел в Вене в конце ноября прошлого года. В них участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия Украина , ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз США — как наблюдатели. Его итогом стал «Венский протокол», в котором, в частности, до конца февраля стороны запланировали согласовать механизм участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.

"Полностью согласен с планами правительства Молдавии и, конечно, согласен с точкой зрения, что мы можем быстро, более интенсивно, двигаться вперед… Мои намерения — созвать переговоры в формате «5+2» уже к маю. Надо быстрее реализовать все восемь вопросов до летних каникул. Потому что, считаю, необходимо показать конкретные результаты, а они должны стать следствием компромисса и взаимного доверия обеих сторон", — заявил Фраттини во вторник на пресс-конференции после переговоров с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Кристиной Лесник

По его словам, результаты и решения должны исходить от ответственных лиц в Кишиневе и Тирасполе. «Нахожусь в тесном контакте со всеми партнерами, Москвой , Вашингтоном, Киевом и Европейским союзом, но никогда эти международные партнеры не заменят законные решения, которые должны принять здесь, потому что действующие лица находится здесь, на территории Молдавии», — сказал Фраттини.

В свою очередь, Лесник подчеркнула, что «говоря о компромиссах — это должны быть настоящие компромиссы для идентификации окончательного решения во благо населения». «Хочу отметить, что каждый из нас — поставщик безопасности, а в переговорном процессе наш долг инвестировать в безопасность», — подчеркнула Лесник.