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Польша в сентябре начнет строить забор на границе с Белоруссией и Украиной
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Польша в сентябре начнет строить забор на границе с Белоруссией и Украиной 

Аргументы и Факты 56 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Польша намерена с сентября начать возведение забора на границе с Белоруссией и Украиной с целью предотвратить миграцию диких кабанов, которые являются переносчиками африканской чумы свиней (АЧС).
Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Кшиштоф Юргель, передает агентство PAP.
«На заседании постоянного комитета Совета министров будет рассмотрен план сооружения такого заграждения. Мы полагаем, что строительство начнется уже в этом сентябре», — сказал он.
Высота забора из металлической сетки составит около двух метров, еще на полметра заграждение будет уходить под землю, чтобы кабаны не смогли прорыть подземный ход.
Планируется, что сначала заграждения будут строить в местах, где проходят кабаньи тропы, затем забор будет соединен в сплошную линию. Польша потратит на строительство около 88 миллионов долларов.
На возведение ограждения понадобится около трех-четырех месяцев.
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