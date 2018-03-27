Лукашенко: Несанкционированные мероприятия порождают «Бардак»

Поводом для проявления «твердой руки» лидера на этот раз послужила попытка группы лиц отпраздновать 100-летие со дня образования БНР несанкционированными мероприятиями, несмотря на их запрет официальными властями. Кстати, ранее на недавней встрече с молодежью Лукашенко уже давал понять, что знать об этой странице истории полезно, но «гордиться теми событиями не стоит».

Возмущенный поведением не законопослушных граждан страны, президент в сердцах бросил реплику: «Что хотим, то и воротим». И обращаясь к министру, посчитал логичным добавить, что «все должны понимать, что бардак начинается с этого». И посоветовал руководству МВД: «Не смотреть по сторонам, какое заявление сделает Евросоюз или госдепартамент : это их дело делать заявления». Но не дай бог, предупредил лидер страны, «породить ту обстановку, в которой сегодня живут западные государства».

"Возьмите Францию — за что там гибнут люди?" — задал риторический вопрос президент. И, поясняя свою позицию, дал понять, что несмотря на любую критику в несовершенстве государственного строя РБ, власть обязана «обеспечить безопасность людей».

Лукашенко напомнил, что Конституция в Беларуси предоставляет населению достаточно гражданских свобод. «Не надо только лезть на рожон. Но если полез и хочешь себя показать, ну что ж, а это в основном были мужики», получайте тогда по заслугам, резюмировал глава государства.