Лукашенко: Несанкционированные мероприятия порождают «Бардак» 

Предельно жесткую и требовательную позицию относительно любых несанкционированных мероприятий в Беларуси озвучил Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем. Глава государства потребовал от правоохранительных органов, чтобы подобные акции, которые, по его словам, «мешают жить людям, должны пресекаться мгновенно».
Поводом для проявления «твердой руки» лидера на этот раз послужила попытка группы лиц отпраздновать 100-летие со дня образования БНР несанкционированными мероприятиями, несмотря на их запрет официальными властями. Кстати, ранее на недавней встрече с молодежью Лукашенко уже давал понять, что знать об этой странице истории полезно, но «гордиться теми событиями не стоит».
Возмущенный поведением не законопослушных граждан страны, президент в сердцах бросил реплику: «Что хотим, то и воротим». И обращаясь к министру, посчитал логичным добавить, что «все должны понимать, что бардак начинается с этого». И посоветовал руководству МВД: «Не смотреть по сторонам, какое заявление сделает Евросоюз или госдепартамент: это их дело делать заявления». Но не дай бог, предупредил лидер страны, «породить ту обстановку, в которой сегодня живут западные государства».
"Возьмите Францию — за что там гибнут люди?" — задал риторический вопрос президент. И, поясняя свою позицию, дал понять, что несмотря на любую критику в несовершенстве государственного строя РБ, власть обязана «обеспечить безопасность людей».
Лукашенко напомнил, что Конституция в Беларуси предоставляет населению достаточно гражданских свобод. «Не надо только лезть на рожон. Но если полез и хочешь себя показать, ну что ж, а это в основном были мужики», получайте тогда по заслугам, резюмировал глава государства.