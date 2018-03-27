СГ организует конкурс для молодых экспертов-международников

"В этом году мы объявили конкурс молодых экспертов. Это проект организован Институтом Европы РАН, Белорусским государственным университетом, Российско-белорусским экспертным клубом и информационно-аналитическим изданием «Евразия. Эксперт» при поддержке Постоянного комитета Союзного государства. Финал этого конкурса пройдет в Москве в июле. Кроме того, финалисты конкурса будут приглашены на летнюю школу в Институт Европы РАН. Одним из ключевых мероприятий конкурса и летней школы станет церемония награждения победителей в дебютной и основной номинациях", — сказал Громыко, выступая на международной конференции «Молодежная политика в Союзном государстве Беларуси и России: приоритетные направления развития».

По его словам, победители конкурса получат призы и право публикации статей в международных научных журналах.

Громыко уточнил, что конкурсные работы должны быть посвящены исследованиям Союзного государства, белорусско-российских отношений и интеграционных процессов на евразийском пространстве с участием России и Белоруссии и раскрывать заявленные темы с точки зрения политологии, экономики, социологии, истории, философии.

Принявший участие в конференции заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько сообщил, что в этом году в Белоруссии вновь пройдет ежегодный конкурс работ молодых журналистов «Золотое перо Белой Руси».

"Интеграции молодежи стран Союзного государства могут помочь поиск новых интересных форм работы. Сегодня мы активизируем работу в социальных сетях. На базе нашего общественного объединения мы создаем экспертные группы по различным направлениям. У нас есть группа молодых экспертов, которая будет заниматься аналитикой в системе права двух государств", — сказал Шатько.

Еще один участник конференции, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Денис Фомин-Нилов отметил, что «сухие» цифры статистики не всегда отражают степень тесноты взаимоотношений между молодыми людьми России и Белоруссии.

"Мы сейчас отмечаем 20-летие Союзного государства, и нам кажется, что важно было бы осмыслить исторический опыт Союзного государства, а также исторический опыт совместных достижений наших народов. У нас есть предложение подготовить специальный курс с учебным пособием по истории Союзного государства с отсылкой к совместным достижениям и осветить трудные моменты, которые кажутся стороннему наблюдателю некими точками конфликтности", — сказал Фомин-Нилов.

Он добавил, что летом этого года ГАУГН и Белорусский государственный университет планируют создать совместную магистратуру по международным отношениям и миграционным процессам Союзного государства, что, как рассчитывает ректор ГАУГН, позволит усилить кадровый экспертно-аналитический потенциал, которого «на сегодняшний день нам не очень хватает».