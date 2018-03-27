Лукашенко выступил за баланс при реформировании Налогового кодекса

Соблюсти все необходимые финансовые интересы государства и филигранно проецировать их на социальные обязательства перед обществом — таким видит подход к реформированию Налогового кодекса страны Александр Лукашенко . Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с председателем Совета по развитию предпринимательства, руководителем Аппарата Совета Министров Александром Турчиным, по сообщению БЕЛТА.

По словам президента, «налоговая система действительно должна быть необременительной». Но при этом, акцентировал внимание Лукашенко, баланс интересов должен учитывать и стабильное функционирование государства. Он обратил внимание на то, что в адрес руководства порой раздаются упреки, смысл которых сводится к тому, что стране «нужен Налоговый кодекс удобный и простой, чтобы люди понимали его».

Но, реформируя эту систему, предупредил глава государства, нельзя допускать «крена ни в ту, ни в другую сторону». Недопустимо, подчеркнул он, сделать налоговую систему избыточной, чтобы она давила на предпринимательство. А, с другой стороны, «нельзя оголить основные направления деятельности государства. Ведь это — налоги, деньги», — особо подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось, в октябре прошлого года президент РБ подписал указ №370, предусматривающий повышение роли Совета по развитию предпринимательства за счет наделения его дополнительных полномочий. К его компетенции относится рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов, в том числе технического характера, оказывающих влияние на порядок и условия ведения предпринимательской деятельности.

Совет также наделен правом напрямую вносить предложения по совершенствованию законодательства в Министерство экономики и правительство. Кроме того, члены совета могут участвовать в работе общественно-консультативных советов по развитию предпринимательства, созданных при республиканских органах государственного управления и иных структурах, подчиненных правительству и местным органам власти.

Практика показывает, что именно на таких площадках в результате откровенных дискуссий и вырабатываются, а потом и принимаются наиболее эффективные решения по регулированию бизнес-сферы. Указом также был обновлен состав совета. В него вошли представители малого, среднего и крупного бизнеса, занятые в различных сферах экономической деятельности.