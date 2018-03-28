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Посол КНР в Казахстане выступил с лекцией об итогах сессии ВСНП
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Посол КНР в Казахстане выступил с лекцией об итогах сессии ВСНП 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Астана, 27 марта /Синьхуа/ — Посол КНР в Казахстане Чжан Ханьхуэй сегодня здесь выступил с лекцией об итогах сессии Всекитайского собрания народных представителей, прошедшей с 5 по 19 марта в Пекине.
На сессии ВСНП китайское правительство приняло решение активизировать сотрудничество с зарубежными странами. Приоритет отдается соседним странами, особенно Казахстану, потому что он стратегический партнер, искренний друг. «Мы всегда говорим, что близкий сосед всегда лучше дальних родственников», — сказал Чжан Ханьхуэй на семинаре Центра по изучению Китая.
На встречу с дипломатом пришли казахстанские журналисты, ученые, эксперты и представители государственных органов.
"Мы наметили средний прирост экономики в этом году 6,5 проц. Мы думаем, что это достижимая цель, и подходящий темп экономического развития. В этом году мы отмечаем 40-летие политики реформ и открытости. Также будет создано более 11 млн рабочих мест", — проинформировал дипломат.
Посол ответил на вопросы об экономике, политике, перспективах экспорта казахстанской сельхозпродукции, планах КНР на текущий год.
ИА Синьхуа: последние новости
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