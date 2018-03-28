Посол КНР в Казахстане выступил с лекцией об итогах сессии ВСНП

Астана , 27 марта / Синьхуа / — Посол КНР Казахстане Чжан Ханьхуэй сегодня здесь выступил с лекцией об итогах сессии Всекитайского собрания народных представителей, прошедшей с 5 по 19 марта в Пекине.

На сессии ВСНП китайское правительство приняло решение активизировать сотрудничество с зарубежными странами. Приоритет отдается соседним странами, особенно Казахстану, потому что он стратегический партнер, искренний друг. «Мы всегда говорим, что близкий сосед всегда лучше дальних родственников», — сказал Чжан Ханьхуэй на семинаре Центра по изучению Китая.

На встречу с дипломатом пришли казахстанские журналисты, ученые, эксперты и представители государственных органов.

"Мы наметили средний прирост экономики в этом году 6,5 проц. Мы думаем, что это достижимая цель, и подходящий темп экономического развития. В этом году мы отмечаем 40-летие политики реформ и открытости. Также будет создано более 11 млн рабочих мест", — проинформировал дипломат.

Посол ответил на вопросы об экономике, политике, перспективах экспорта казахстанской сельхозпродукции, планах КНР на текущий год.