Лавров: отношения между странами Центральной Азии приобрели положительную динамику

"С удовлетворением констатируем, что за последние годы отношения между центральноазиатской «пятеркой» приобрели положительную динамику", — сказал он. По оценке министра, тем самым «создаются условия не только для решения внутрирегиональных проблем, но и для оказания слаженного содействия Афганистану в запуске процесса национального примирения».

"Высоко ценим достигнутый уровень координации с государствами Центральной Азии по афганской тематике", — подчеркнул Лавров.