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Лавров: отношения между странами Центральной Азии приобрели положительную динамику
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Лавров: отношения между странами Центральной Азии приобрели положительную динамику 

ТАСС 1 час назад
ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Отношения между центральноазиатской «пятеркой» (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан) приобрели в последние годы положительную динамику. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» в Ташкенте.
"С удовлетворением констатируем, что за последние годы отношения между центральноазиатской «пятеркой» приобрели положительную динамику", — сказал он. По оценке министра, тем самым «создаются условия не только для решения внутрирегиональных проблем, но и для оказания слаженного содействия Афганистану в запуске процесса национального примирения».
"Высоко ценим достигнутый уровень координации с государствами Центральной Азии по афганской тематике", — подчеркнул Лавров.
15 марта президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также председатель Меджлиса Туркмении провели консультации в Астане, в ходе которых стороны обсудили вопросы региональной безопасности, ситуацию в Афганистане и наращивание торгово-экономического сотрудничества. Это была первая встреча лидеров стран Центральной Азии в таком формате за последние девять лет. Следующая такая встреча пройдет в Ташкенте в 2019 году.
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