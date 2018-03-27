Узбекистан предлагает провести переговоры между Афганистаном и талибами 

Вопросы примирения властей и оппозиции Афганистана обсуждают в Ташкенте на конференции «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», сообщает ИА Фергана.
Узбекистан предложил провести мирные переговоры между афганским правительством и Талибаном*. Это может позволить Ташкенту стать участником урегулирования многолетнего конфликта в соседней стране.
«Мы готовы создать все необходимые условия, на любом этапе мирного процесса, для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между Правительством Афганистана и движением Талибан», — сказал Мирзиеев на конференции в Ташкенте с участием Президента Афганистана Ашрафа Гани.
На конференции также присутствовали глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Федерика Могерини и ряд министров иностранных дел, в том числе России, Китая и Турции, однако, на ней не было представителей от талибов, сообщает Reuters. По итогам конференции планируется принятие декларации, которая будет учитывать ключевые моменты для начала мирного процесса в Афганистане.
Узбекистан стремится повысить свой международный авторитет и привлечь в страну иностранные инвестиции после десятилетий изоляции и экономической стагнации. После смерти в 2016 году президента Ислама Каримова, который управлял страной с советских времен.
Связи Ташкента с Западом при Каримове были довольно натянутыми, в частности, из-за того, что в стране, по мнению Запада, часто нарушаются права человека.
Сменивший Каримова на посту президента Мирзиеев пообещал либерализовать страну и начал дипломатическую кампанию по привлечению иностранных инвестиций и активизации торговли.
*Талибан — организация, запрещенная на территории РФ