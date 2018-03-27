Узбекистан предлагает провести переговоры между Афганистаном и талибами

Вопросы примирения властей и оппозиции Афганистана обсуждают в Ташкенте на конференции «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», сообщает ИА Фергана

Узбекистан предложил провести мирные переговоры между афганским правительством и Талибаном*. Это может позволить Ташкенту стать участником урегулирования многолетнего конфликта в соседней стране.

«Мы готовы создать все необходимые условия, на любом этапе мирного процесса, для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между Правительством Афганистана и движением Талибан », — сказал Мирзиеев на конференции в Ташкенте с участием Президента Афганистана Ашрафа Гани

Узбекистан стремится повысить свой международный авторитет и привлечь в страну иностранные инвестиции после десятилетий изоляции и экономической стагнации. После смерти в 2016 году президента Ислама Каримова , который управлял страной с советских времен.

Связи Ташкента с Западом при Каримове были довольно натянутыми, в частности, из-за того, что в стране, по мнению Запада, часто нарушаются права человека.

Сменивший Каримова на посту президента Мирзиеев пообещал либерализовать страну и начал дипломатическую кампанию по привлечению иностранных инвестиций и активизации торговли.

*Талибан — организация, запрещенная на территории РФ