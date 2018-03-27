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Ташкент призывает к запуску прямого диалога между Кабулом и Талибаном*
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Ташкент призывает к запуску прямого диалога между Кабулом и Талибаном*
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
ТАШКЕНТ ПРИЗЫВАЕТ К ЗАПУСКУ ПРЯМОГО ДИАЛОГА МЕЖДУ
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