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Президент Беларуси выразил соболезнования В. Путину и А. Тулееву в связи с трагедией в Кемерово
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Президент Беларуси выразил соболезнования В. Путину и А. Тулееву в связи с трагедией в Кемерово 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Минск, 27 марта /Синьхуа/ — Президент Беларуси Александр Лукашенко направил в понедельник соболезнования президенту России Владимиру Путину и губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи с трагедией при пожаре в торговом центре в Кемерово. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о пожаре в торговом центре в Кемерово, повлекшем человеческие жертвы, среди которых много детей. Это огромное горе не только для родных и близких, но и для всей России. Мы искренне сопереживаем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в послании, направленном в адрес В. Путина. От имени белорусского народа и от себя лично А. Лукашенко выразил соболезнования президенту РФ и братскому российскому народу.
Белорусский лидер также направил послание с соболезнованиями губернатору Кемеровской области А. Тулееву. В нем отмечается, что трагедия не обошла стороной и семью главы региона. «Чувства скорби и сострадания переполняют сердца белорусов. В этот тяжелый момент мы — рядом, полностью разделяем страшное горе», — подчеркнул А. Лукашенко. —0—
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