Президент Беларуси выразил соболезнования В. Путину и А. Тулееву в связи с трагедией в Кемерово

"С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о пожаре в торговом центре в Кемерово, повлекшем человеческие жертвы, среди которых много детей. Это огромное горе не только для родных и близких, но и для всей России . Мы искренне сопереживаем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в послании, направленном в адрес В. Путина. От имени белорусского народа и от себя лично А. Лукашенко выразил соболезнования президенту РФ и братскому российскому народу.

Белорусский лидер также направил послание с соболезнованиями губернатору Кемеровской области А. Тулееву. В нем отмечается, что трагедия не обошла стороной и семью главы региона. «Чувства скорби и сострадания переполняют сердца белорусов. В этот тяжелый момент мы — рядом, полностью разделяем страшное горе», — подчеркнул А. Лукашенко. —0—