Книга соболезнований открыта в посольстве РФ в Беларуси

Чужого горя не бывает, это ощущается в различных уголках Беларуси в день траура, объявленного в России в связи с трагическими событиями в Кемерове . В городах Союзного государства по распоряжению Александра Лукашенко приспущены флаги.

Книга соболезнований в связи с гибелью людей в пожаре торгового центра «Зимняя вишня» в столице Кузбасса 25 марта уже открыта в посольстве России в Беларуси, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Москалев

Оставить запись в Книге соболезнований можно будет до 18.00. Вход граждан на территорию посольства будет свободный. Кроме того, Книга соболезнований сегодня будет открыта в Генеральном консульстве России в Бресте.

Как уже сообщалось, по поручению Александра Лукашенко в Беларуси в знак скорби и солидарности с Россией приспускают государственные флаги и отменяют развлекательные программы в телеэфире. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах.