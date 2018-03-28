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Книга соболезнований открыта в посольстве РФ в Беларуси
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Книга соболезнований открыта в посольстве РФ в Беларуси 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Чужого горя не бывает, это ощущается в различных уголках Беларуси в день траура, объявленного в России в связи с трагическими событиями в Кемерове. В городах Союзного государства по распоряжению Александра Лукашенко приспущены флаги.
Книга соболезнований в связи с гибелью людей в пожаре торгового центра «Зимняя вишня» в столице Кузбасса 25 марта уже открыта в посольстве России в Беларуси, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Москалев.
Оставить запись в Книге соболезнований можно будет до 18.00. Вход граждан на территорию посольства будет свободный. Кроме того, Книга соболезнований сегодня будет открыта в Генеральном консульстве России в Бресте.
Как уже сообщалось, по поручению Александра Лукашенко в Беларуси в знак скорби и солидарности с Россией приспускают государственные флаги и отменяют развлекательные программы в телеэфире. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах.
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