Президент Беларуси поручил МЧС провести проверку всех торговых центров страны

"Глава государства дал поручение МЧС разработать комплексный план и до конца месяца организовать проверки подобных объектов. Сегодня мы поставили задачи руководителям подразделений на местах — во все области будут направлены работники министерства для организации этой работы. Мы поставили в известность Государственный секретариат Совета безопасности, председателя Госконтроля, председателя Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров, также данная информация доведена до всех председателей облисполкомов", — отметил он.

В. Ващенко рассказал, что работа началась уже сегодня. «Прежде всего мы будем смотреть вопросы обеспечения безопасности на объектах, пути эвакуации, работу системы безопасности, автоматики, пожаротушения. Также вопросы обучения персонала — их знания и умения, фактические наработки», — проинформировал глава МЧС, сказав, что о проделанной работе ведомство доложит президенту. —0—