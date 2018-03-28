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Узбекистан готов предоставить площадку для переговоров между талибами и Кабулом
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Узбекистан готов предоставить площадку для переговоров между талибами и Кабулом 

ИА Синьхуа 28 марта 2018
Ташкент, 27 марта /Синьхуа/ — «Мы готовы создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением „Талибан“. Об этом сегодня заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе выступлении в Ташкентской международной конференции.
По его словам, в случае участии оппозиции в мирных переговорах и достижения национального примирения, следует также создать все условия для ее интеграции в политическую жизнь Афганистана. —0—
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