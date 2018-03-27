Президенты Узбекистана и Афганистана обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений

Мохаммад Ашраф Гани выразил искреннюю признательность президенту Узбекистана за усилия по практической реализации совместной узбекско-афганской инициативы о проведении в Ташкенте международного форума по Афганистану.

Он также подчеркнул готовность к углублению взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес. —0—