Президенты Узбекистана и Афганистана обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений 

Ташкент, 27 марта /Синьхуа/ — Президенты Узбекистана и Афганистана Шавкат Мирзиеев и Мохаммад Ашраф Гани обсудили в понедельник вопросы дальнейшего развития двусторонних добрососедских отношений. Об этом сообщает пресс-служба главы узбекского государства.
Мохаммад Ашраф Гани выразил искреннюю признательность президенту Узбекистана за усилия по практической реализации совместной узбекско-афганской инициативы о проведении в Ташкенте международного форума по Афганистану.
Он также подчеркнул готовность к углублению взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес. —0—