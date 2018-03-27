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Президенты Узбекистана и Афганистана обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений
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Президенты Узбекистана и Афганистана обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 27 марта /Синьхуа/ — Президенты Узбекистана и Афганистана Шавкат Мирзиеев и Мохаммад Ашраф Гани обсудили в понедельник вопросы дальнейшего развития двусторонних добрососедских отношений. Об этом сообщает пресс-служба главы узбекского государства.
Мохаммад Ашраф Гани выразил искреннюю признательность президенту Узбекистана за усилия по практической реализации совместной узбекско-афганской инициативы о проведении в Ташкенте международного форума по Афганистану.
Он также подчеркнул готовность к углублению взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес. —0—
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