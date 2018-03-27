Казахстанские путешественники посетят Китай с научной экспедицией

Астана , 26 марта / Синьхуа / — Казахстанские путешественники в апреле посетят Китай с научной экспедицией «По следам предков». Об этом сегодня в Астане сообщил участник экспедиции Жаксылык Сабитов.

"Китай — это страна, где хранится огромное количество сведений об истории нашего народа. Там есть и первые упоминания наших предков и сохранился народ, проживающий во Внутренней Монголии и являющийся потомком кочевников с территории Казахстана ", — сказал Ж. Сабитов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций Казахстана.

Азербайджан, Армения, Грузия, Украина, Молдова, Словения, Беларусь, Литва, Польша, Германия, Франция, Венгрия, Италия и Экспедиция стартовала в 2016 году и продолжится до конца 2019 года по 50 странам Европы, Азии, Африки и Америки. Члены научной экспедиции уже побывали в 24 странах. В 2017 году за 67 дней ученые посетили такие страны, как Казахстан, Россия Ватикан . С 1 по 26 апреля этого года члены научной экспедиции во главе с казахстанским путешественником Сапаром Искаковым планируют посетить Японию Республику Корея , Китай и США

Цели и задачи научной экспедиции — посещение стран, где побывали казахстанские предки, расширение знаний об истории происхождения казахского народа. —0—